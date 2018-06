Les nouvelles variétés de tomates coeur de boeuf italiennes

Partager

tweet





De nouvelles variétés de tomates italiennes pour satisfaire la demande du marché.

La société italienne Isi Semented présente ses nouvelles variétés de tomates coeur de boeuf de différentes formes, saveurs, et exigences climatiques.

ISI 62347 se caractérise par des fruits de gros calibre pesant de 260 à 280 grammes, d’une saveur agréable, de faible acidité, avec une peau fine et une couleur uniforme. Ils peuvent être récoltés en vert ou complètement rouges.

Les fruits d’ISI 62355 sont légèrement plus petits. Cette variété est d’une productivité abondante et résiste au virus de la tomate tout comme la variété précédente.

La variété Rosamunda se distingue complètement des tomates coeur de boeuf traditionnelles et parvient à atteindre des prix plus élevés. Sa couleur rose et ses qualités organoleptiques sont uniques et différentes de toutes les autres tomates de table.

Rosalinda est semblable à la variété Rosa di Sorrento. Il s’agit d’une variété relativement précoce. Sa saveur est excellente de couleur rose avec un poids spécifique élevé. Les fruits pèsent de 350 à 400 grammes. Elle convient aussi bien à la culture en plein champ qu’en serres. Dès sa première année de production, les retours des agriculteurs ont été très positifs.

Avec Freshplaza