Tomate : Découverte de gènes susceptibles d’améliorer sa saveur

En cartographiant le pangénome de la tomate, des chercheurs ont découvert des gènes qui pourraient améliorer sa saveur dans le futur.

Un biologiste moléculaire et un scientifique en bioinformatique tous deux basés à Ithaca, dans l’État de New York, ont terminé la construction du pangénome de la tomate cultivée et de ses espèces sauvages, cartographiant près de 5000 gènes jamais répertoriés, indique housseniawriting.com.

Un génome est une carte biologique des gènes d’un organisme et de leurs fonctions. Mais un génome est généralement d’une seule variété, qui sert alors de génome de référence pour le reste de l’espèce. Ce pangénome comprend tous les gènes de 725 différentes tomates sauvages cultivées et étroitement apparentées, qui ont révélé 4 873 gènes qui étaient absents du génome de référence d’origine.

À l’époque moderne, les sélectionneurs se sont concentrés sur des caractéristiques telles que le rendement, la durée de conservation, la résistance aux maladies et la tolérance au stress, caractéristiques qui ont été économiquement importantes pour les producteurs.

L’une des découvertes les plus importantes de la construction de ce pangénome est une forme rare d’un gène appelé TomLoxC, qui diffère principalement par la version de son promoteur génique d’ADN. Ce gène influence la saveur du fruit en catalysant la biosynthèse d’un certain nombre de lipides (matières grasses), volatiles impliqués, composés qui s’évaporent facilement et contribuent à l’arôme.

Ces nouveaux gènes découverts dans le pangénome de la tomate ont fourni d’importantes informations au répertoire du génome de la tomate et offrent des possibilités supplémentaires d’amélioration de la tomate.

Les scientifiques s’attendent à ce que l’ajout de près de 5 000 gènes au répertoire du génome de la tomate fournisse des possibilités d’amélioration supplémentaires à mesure que leurs rôles dans la biologie de la tomate et la qualité des fruits sont déterminés.