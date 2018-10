Tiznit: Nouveau centre de production de semences pastorales

Partager

Tiznit connaîtra la plantation de 2000 ha d’arbres fourragers et la construction d’un centre de production de semences pastorales.

Lors de sa visite à Tiznit pour l’ouverture de la 3ème édition du salon national des parcours, M. Aziz Akhannouch a pris connaissance de l’état d’avancement du programme de développement des parcours au niveau de la commune rurale El Maader. Il a également procédé au lancement du projet de mise en place d’un espace pastoral dans la région et donné le coup d’envoi à la construction du centre de production de semences pastorales.

Le premier projet consiste à mettre en place un espace pastoral de 2000 ha d’arbres fourragers. Cet espace est également équipé d’un point d’eau pour alimenter le troupeau.

L’espace pastoral comprend un espace aménagé doté d’installations sanitaires et électriques pour accueillir les pasteurs et leurs familles. Cet espace est le premier du genre au niveau du Royaume et constitue une expérience unique qui permettra l’accueil des pasteurs nomades dans des conditions appropriées.

Le ministre a également lancé la construction du centre de production de semences pastorales qui est un projet très important pour le maintien de la diversité naturelle, l’adaptation aux changements climatiques et la lutte contre la désertification.

Le centre créera des opportunités pour le développement de certaines espèces naturelles rares et assurera l’encadrement des pasteurs nomades et des organisations professionnelles, en particulier les jeunes intéressés par le développement et la modernisation des activités de transhumance.