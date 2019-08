Tétouan ouvre son abattoir à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

L’abattoir municipal de Tétouan sera ouvert à l’occasion de l’Aïd Al Adha les 10 et 11 du mois de Dou Al Hijja aux familles désirant accomplir l’abattage dans de bonnes conditions d’hygiène, a annoncé mardi la Commune de Tétouan.

Dans une annonce publique adressée aux habitants de la ville, la commune de Tétouan a indiqué que son abattoir sera ouvert directement après l’accomplissement de la prière de l’Aïd Al-Adha, ajoutant que ce service gratuit est destiné aux habitants de la ville qui n’ont pas d’espace suffisant pour réaliser le rituel du sacrifice du mouton.

Les familles seront libres de venir pendant les horaires d’ouverture accompagnées de leur propre boucher, ou accomplir ce rituel eux-mêmes.

Les responsables de la Commune de Tétouan avaient tenu en juillet une séance de travail pour examiner les mesures nécessaires afin d’organiser et d’améliorer ce service, qui connaît un intérêt particulier auprès des citoyens.

La réunion, présidée par le Directeur général des services communaux, Rachid Amjad, a permis de prendre les mesures requises pour garantir le déroulement optimal et adéquat de ce service dont bénéficient de plus en plus d’habitants de la ville.

Afin de garantir une bonne qualité de service, il a également été décidé, lors de cette réunion, de redoubler d’efforts quant au respect de l’hygiène de l’abattoir municipal et de ses espaces, la facilitation d’accès à l’abattoir, la bonne organisation du rituel du sacrifice du mouton et l’ouverture de l’étable pour les moutons un jour avant l’Aïd Al-Adha, tout en consacrant un espace pour les citoyens afin d’assurer leur sécurité.