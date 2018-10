Un système de gestion des pesticides bientôt en côte d’ivoire

Partager

tweet





SIP: Un système d’information de pesticides pour une meilleure gestion de l’approvisionnement en produits phytosanitaire en côte d’ivoire.

Les acteurs engagés dans le Programme de gestion des pesticides obsolètes en Côte d’Ivoire (PROGEP-CI) envisagent la mise en place d’un Système d’information des pesticides (SIP) pour garantir une meilleure gestion de l’approvisionnement des stocks utilisables, obsolètes et des déchets associés.

Ils l’ont exprimé lors de la 2ème réunion du Comité technique, qui s’est déroulée récemment à Abidjan, sur l’état d’avancement et les perspectives du projet.

« J’encourage le PROGEP-CI à approfondir la réflexion et à mobiliser les financements dans la perspective de l’élimination des pesticides obsolètes et déchets associés collectés et la désintoxication des sites contaminés », a recommandé le point focal du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), Bakayoko Alimata.

Selon Mme Alimata, le projet a enregistré un taux de réalisation de 74% au 15 septembre 2018. Cette performance « se justifie par la prise en œuvre de deux activités majeures en 2018 », a-t-elle relevé, précisant qu’il s’agit du redémarrage de l’inventaire national des pesticides et le recrutement d’un consultant pour l’élaboration des textes en vue de renforcer le cadre réglementaire sur les pesticides.

L’inventaire des pesticides a constitué la première étape pour mieux apprécier l’étendue et les conséquences des pesticides frauduleux, interdits et périmés sur la santé des populations et de l’environnement. Il sera suivi d’une phase de collecte en vue du stockage sécurisé sur des sites appropriés.