Symposium international à Erfoud sous le thème : « Gestion phytosanitaire des cultures des oasis face aux défis environnementaux »

Partager

tweet



Initiée par l’Association Marocaine de la Protection des Plantes, cette rencontre réunira différents experts nationaux et internationaux qui débattront de la gestion phytosanitaire des cultures oasiennes.

La ville d’Erfoud abritera du 23 au 25 mars 2020 un symposium international sous le thème « La gestion phytosanitaire des cultures des oasis face aux défis environnementaux » au siège de l’ANDZOA, avec la participation d’experts marocains et étrangers.

Organisée par l’Association Marocaine de Protection des Plantes – AMPP, cette rencontre planchera sur plusieurs aspects de la gestion phytosanitaire des cultures, de la biologie et écologie des organismes nuisibles aux cultures des oasis ainsi que des problèmes phytosanitaires émergents.

Selon un communiqué des organisateurs, le symposium a également pour objectif d’étudier la réglementation phytosanitaire, les pesticides et biopesticides, la lutte biologique et autres méthodes alternatives, les nouvelles biotechnologies en protection des plantes ainsi que les bonnes pratiques phytosanitaires.

Cette rencontre se veut aussi une occasion d’échanger et de tirer profit des expériences des différents pays participants à ce symposium et de s’arrêter sur la contribution des acteurs et intervenants dans ce domaine afin de préserver l’agriculture oasienne et d’assurer sa pérennité.