Souss-Massa : Journées de formation sur la gestion rationnelle des emballages de pesticides à usage agricole

Partager

tweet



Sensibilisation au Souss-Massa sur la gestion rationnelle des emballages de pesticides à usage agricole.

Des journées de formation sur la gestion rationnelle des emballages de pesticides à usage agricole ont été organisées les 23 et 24 juillet au profit d’agriculteurs et conseillers agricoles de la région Souss-Massa, indique l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires dans son site officiel.

Dans le cadre du projet « Élimination des pesticides obsolètes et mise en œuvre du programme de gestion intégrée des ravageurs et des pesticides au Maroc », l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont organisé le 23 juillet 2019 au siège de l’annexe de la chambre d’agriculture de Souss Massa à Tiznit et le 24 juillet 2019 à l’Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture d’Ouled Teïma (Taroudant), deux journées de formation sur la gestion rationnelle des emballages de pesticides à usage agricole au profit des agriculteurs et conseillers agricoles.

Notons que la coopération entre le Maroc et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) se renforce depuis plusieurs années à travers des programmes et des projets bilatéraux et internationaux conçus pour le développement agricole, la protection de l’environnement et l’atténuation des effets des changements climatiques.