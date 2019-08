Sidi Ifni accueille son Sixième Festival de Cactus “Moussem Aknari” du 3 au 7 août

Partager

La ville de Sidi Ifni accueille du 3 au 7 août la sixième édition du «Moussem Aknari», sous le signe «Les produits du terroir, un levier pour le développement durable».

A l’occasion de la Fête du Trône, les conseils provincial et communal en partenariat avec la province de Sidi Ifni et l’Association Ifni Initiatives organisent la sixième édition du «Moussem Aknari», sous le thème «Les produits du terroir, un levier pour le développement durable» du 3 au 7 août 2019 à la ville de Sidi Ifni, indique aujourdhui.ma.

Cette manifestation est l’occasion de promouvoir le figuier de barbarie d’Ait Baâmrane, l’un des produits agricoles phares de la région. En effet, elle fournit plus de la moitié de la production nationale de figue de barbarie, dont le fruit est connu par sa qualité et son goût supérieur. Ce produit constitue une source importante de revenu pour la population avec une dominance de trois variétés : Moussa, Aissa et Achfri.

Au programme de ce festival une foire de produits de terroir, des compétitions culturelles et sportives, des conférences et tables rondes, un carnaval traditionnel ainsi que l’élection de Miss Cactus. En plus d’autres activités artistiques à savoir des spectacles musicaux avec la participation d’artistes locaux et régionaux.