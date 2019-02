SIAP 2019 : le Maroc revient en force

Partager

Le Maroc présente ses produits du terroir au SIAP.

Le Maroc exposera ses produits du terroir lors de la 56 ème édition du Salon international de l’agriculture de Paris (SIAP), a indiqué mercredi l’Agence pour le Développement Agricole (ADA).

Selon un communiqué de l’ADA, Cette participation marocaine va également permettre de prospecter de nouvelles opportunités pour les petits agriculteurs lors de ce salon, qui se tiendra du 23 février au 3 mars 2019.

Une trentaine de coopératives agricoles marocaines feront le déplacement à Paris pour exposer leurs produits du terroir à haute valeur marchande. Ces coopératives cherchent à nouer des contacts d’affaires avec d’importants importateurs potentiels, a précisé l’ADA qui organise la participation marocaine au SIAP.

Les coopératives sont sélectionnées sur la base de critères stricts, notamment la qualité de leurs produits et de leurs packaging ainsi que la diversité de leurs gammes. Elles représentent plus de 1.410 petits agriculteurs dont 489 femmes rurales. Ces entités sont actives dans la production et la transformation de l’argan, de l’huile d’olive, du safran, des dattes, des plantes aromatiques et médicinales et des épices.

A cette occasion, l’ADA a programmé plus de 300 rencontres B2B pour connecter les exposants marocains avec les professionnels français et étrangers.

Le pavillon marocain à ce Salon permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique à travers ses couleurs et ses saveurs et de s’immerger dans l’hospitalité marocaine. Alliant tradition et modernité, le pavillon marocain connaîtra également une série d’animations culinaires et culturelles. Il s’agit en particulier de cooking shows et de dégustations de plats marocains offrant un aperçu des atouts et de la richesse de la gastronomie et du patrimoine culturel du Royaume.

La participation marocaine au SIAP s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l’Agriculture pour accompagner les petits agriculteurs et producteurs. Cet accompagnement vise à les aider à mieux commercialiser leurs produits, dans l’objectif ultime d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.

Organisé sous le thème « Des femmes, des hommes, des talents », le SIAP est considéré comme la plus grande manifestation agricole française destinée au grand public.

Ce salon accueille une moyenne de 700.000 visiteurs et demeure un rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits des terroirs et de l’élevage.