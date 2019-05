Serbie : Conférence sur «Le Plan Maroc Vert et les opportunités d’investissement dans le secteur agricole»

Une conférence sous le nom «Le Plan Maroc Vert et les opportunités d’investissement dans le secteur agricole» a été organisée, dimanche, par l’Agence marocaine du développement agricole (ADA) dans le cadre de la participation du Maroc à la 86e édition de la Foire internationale de l’agriculture de Novi-Sad en Serbie, rapporte lematin.ma.

L’organisation de cette conférence, tenue du 11 au 17 mai, émane de la volonté de mettre en avant le développement de l’agriculture marocaine depuis l’avènement du Plan Maroc Vert, ainsi que les opportunités d’investissements offertes dans le secteur agricole au Maroc, indique l’ambassade du Maroc en Serbie dans un communiqué.

L’événement a connu la présence des représentants des associations de la Chambre de commerce et d’industrie de la Voïvodie, des entreprises serbes et étrangères opérant dans le domaine de l’agriculture, ainsi que des ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédité à Belgrade.

Dans ce sens, un exposé de Mme Ikram Bezrhoud, en charge de la Promotion d’investissement à l’Agence de développement agricole, a mis en exergue les éléments de la stratégie Plan Maroc Vert, les principales opportunités d’investissement dans le secteur agricole au Maroc et la stabilité du climat des affaires dans le secteur agricole.

Plusieurs entreprises serbes et étrangères opérant en Serbie ont manifesté leur intérêt à travailler dans le commerce et à investir au Maroc lors de l’échange qui a suivi la présentation, ils ont également émis le souhait de voir le Royaume participer avec un pavillon à cette Foire agricole.

La Foire internationale de l’agriculture de Novi-Sad est la plus grande manifestation du genre dans la région des Balkans.