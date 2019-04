Kelaa Megouna : Journée de sensibilisation sur la filière rose à parfum

Partager

Organisation d’une journée de sensibilisation sur la filière rose à parfum.

Dans le cadre de son plan de développement agricole, et en marge du Salon international de la rose à parfum qui se tient à Kelâat Mgouna (Province de Tinghir), du 24 au 28 Avril 2019, la Chambre d’Agriculture de la Région Draa Tafilalet a organisé, en collaboration avec la Direction Régionale d’Agriculture (DRA), la Direction Régionale du Conseil Agricole (DRCA) et le Centre de Qualification Agricole de Kelaa Megouna (CQA-KM), le jeudi 25 Avril, une journée de sensibilisation sur la rose à parfum.

Ont pris part à cette journée de sensibilisation qui s’est déroulée au Centre de Qualification Agricole de Kelaa Megouna une soixantaine d’agriculteurs dont une dizaine de femmes. Les thèmes abordés au cours de cette journée ont porté sur les techniques de production et de valorisation de la rose à parfum ainsi que l’organisation professionnelles des agriculteurs. Cette rencontre dont l’animation a été assurée par des ingénieurs agronomes de La DRCA et autres consultants, a connu la couverture médiatique de la Chaine de télévision Amazighe.

Au cours de cette journée, M Mohamed Bouhida, Directeur du Centre de Qualification Agricole de Kelaa Megouna a rappelé l’importance de la sensibilisation des agriculteurs en mettant en exergue le programme de formation dispensé par le (CQA-KM) en général et, en particulier, la formation par apprentissage des jeunes ruraux. Il a également salué le programme du salon international de la rose à parfum qui s’est organisée cette année sous le thème « La rose à parfum, un puissant levier pour l’emploi et la dynamique économique locale ».

Par ailleurs, il y’a lieu de signaler que la chambre d’Agriculture de la Région Draa Tafilalet a participé à la 57è édition du salon international de la rose à parfum par la mise en place d’un stand dans le pôle institutionnel où sont exposés différents produits de terroir de la Région Draa Tafialet ainsi que des tableaux montrant au public les réalisations et les missions de la Chambre d’agriculture.

Et d’ajouter finalement que le Plan Maroc Vert dans sa composante pilierII accorde une grande importance à la promotion de la filière de la rose à parfum à travers la mise œuvre depuis 2010 de plusieurs projets de mise en culture et de valorisation de cette culture (rosa dameskina) qui se pratique dans les vallées de Mgoune et Dadès depuis belle lurette.

Kelaa Megouna, le 25 Avril2019

Hrou ABOUCHRIF