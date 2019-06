Partager

A Sefrou la production de cerises a connu une hausse de 85%.

Avec plus de 2 200 tonnes, et une croissance de plus de 85% par rapport à 2018, la culture de la cerise cartonne à Sefrou. Le Plan Maroc Vert y étant pour beaucoup.

Cette campagne 2019 est radieuse pour les producteurs de cerises de la région de Sefrou. En effet la cueillette qui a commencé début mai et se poursuivra jusqu’à fin juillet prochain semble historique puisque c’est une progression significative de plus de 85% qui est enregistrée.

Avec un rendement moyen à l’hectare de 6,5 tonnes selon des données statistiques de la direction provinciale d’Agriculture de Sefrou, communiquées à la MAP en marge du festival des cerises, la culture de la cerise a connu une bonne année. Certains producteurs ont même connu une productivité record de 12 tonnes à l’hectare selon les variétés.

Avec 15 millions de DH d’investissement, le Plan Maroc vert (PMV) a accordé une importance particulière à la filière des cerisiers, avec le résultat que l’on connait, un joli succès pour le ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime d’Aziz Akhannouch.