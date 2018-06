Salon des produits agricoles nationaux à Tétouan

Partager

Tétouan accueille du 11 au 15 juillet un salon des produits agricoles nationaux.

La ville de Tétouan accueillera, du 11 au 15 juillet prochain, un Salon des produits agricoles nationaux sous le thème «la compétitivité des produits du terroir, une locomotive de l’économie sociale et solidaire».

Organisé à l’initiative de la Chambre régionale d’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sous la supervision de la préfecture de Tétouan, ce salon se veut une opportunité idoine pour les organisations professionnelles, afin de commercialiser leurs produits du terroir en tant que richesse locale et une locomotive essentielle du développement de l’économie sociale et solidaire, mais aussi de mettre en exergue les potentialités importantes dont regorge la région. Cet événement constitue un rendez-vous annuel pour les professionnels, les chercheurs et les établissements concernés par le secteur de l’agriculture, afin d’échanger le savoir-faire et les innovations techniques, promouvoir les investissements et développer des partenariats, ainsi que de créer des ponts de communication entre les intervenants dans le secteur, en vue de promouvoir les produits locaux et d’améliorer les conditions de vie des petits agriculteurs.

Ce salon, qui devra accueillir plus de 120.000 visiteurs, se tiendra sur une superficie de 2.000 m2 avec une cinquantaine de stands consacrés aux organisations professionnelles actives dans la région du Nord, aux côtés d’organisations en provenance des différentes provinces du Royaume.

Il sera aussi l’occasion de mettre en exergue l’ensemble des chaînes de production de l’huile d’olive, du miel, du fromage de chèvre, des plantes aromatiques et médicinales, de l’huile d’argane, des figues et des figues de barbarie.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des objectifs du Plan Maroc Vert (PMV) visant le développement de bon nombre de produits agricoles, ainsi que dans le cadre du programme participatif de développement agricole de la Chambre d’agriculture de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.