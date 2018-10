Salon régional des produits du terroir à Ouarzazate

Partager

La 2ème édition du salon régional des produits du terroir du 12 au 15 octobre à Ouarzazate.

La ville de Ouarzazate abrite du 12 au 15 octobre courant, la deuxième édition du Salon régional des produits du terroir avec comme invité d’honneur la province de Smara.

Organisée sous le thème « les produits du terroir au service du tourisme solidaire et de l’auto-emploi », cette manifestation verra la participation de près de 100 coopératives, dont 90 coopératives agricoles (60 coopératives sont issues de la région Draâ-Tafilalet et 30 coopératives issues des autres régions du Maroc) et 10 coopératives opérant dans le secteur de l’artisanat.

Les organisateurs ont programmé plusieurs ateliers au profit des coopératives et des groupements à intérêt économique (GIE), en plus d’une conférence portant sur les questions de valorisation des produits de terroir, le tourisme solidaire et l’auto-emploi et la commercialisation des produits de terroir.

a Kasbah de Taourirt abritera de son côté, plusieurs activités parallèles au salon, dont des soirées musicales animées par des troupes musicales représentant les cinq provinces de la région.

Des visites de terrain seront organisées à plusieurs projets pilotes de produits du terroir en plus du chantier de restauration du ksar Ait Ben Haddou et et de la Kasbah Télouet.

Ce salon est organisé par la Chambre d’agriculture de la région Draâ-Tafilalet en partenariat notamment avec la wilaya de la région, la Province de Ouarzazate, la Direction régionale d’agriculture, l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier et l’Office régional de mise en valeur agricole.

La ville d’Errachidia avait abrité du 02 au 05 mars 2017 la première édition du Salon régional des produits du terroir sous le thème « la valorisation des produits du terroir, un levier pour l’économie sociale et solidaire ».