2ème édition du Salon National de la Race SARDI

Partager

tweet



Settat : la 2 ème édition du Salon National de la Race SARDI.

L’Association du Salon National Professionnel de l’Elevage « ASNPE », organisera du 21 au 24 mars 2019 à Settat, la deuxième édition du Salon National du SARDI.

La région Casablanca-Settat représente la plus grande région d’élevage du mouton de race Sardi et le premier producteur national de viandes rouges.

Cet événement se veut une plate-forme d’échange sur le potentiel de la filière, une rencontre importante pour les éleveurs et les professionnels du secteur. Cette manifestation constitue également un espace d’information et d’échange sur les progrès technologiques en matière de production animale au Maroc depuis le lancement du Plan Maroc Vert et représente une vitrine pour la promotion de l’élevage ovin notamment la race Sardi au niveau de cette région.