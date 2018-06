Salon international de pompage solaire du 3 au 6 juillet à Agadir

Partager

tweet





Le Salon international de pompage solaire se tiendra à Agadir du 3 au 6 juillet.

La ville d’Agadir abritera, du 3 au 6 juillet prochain, la quatrième édition du Salon international de pompage solaire qui se veut une plate-forme de réseautage pour présenter les projets relatifs à ce secteur ainsi que le potentiel du marché qu’des systèmes de pompage solaire.

Initié sous l’égide du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, et du ministère de l’Education nationale, cet évènement sera marqué par l’organisation, en parallèle, de la première édition du salon international de l’énergie verte, qui vise à améliorer et développer les différents violets qui touchent aux énergies renouvelables et à l’environnement.