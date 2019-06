La ville de Safi accueillera la Foire nationale de la câpre du 27 au 30 juin

Partager

Le thème de cette édition s’intitule «La valorisation du produit de câpre, un défi pour la promotion de l’emploi en milieu rural».

Organisé par l’Association provinciale des producteurs de câpre, en partenariat avec la province et la Direction provinciale de l’agriculture, la Foire nationale de la câpre est devenu un rendez-vous incontournable, indique lematin.ma.

Cet évènement vise à renforcer l’identité provinciale du câprier sous son label «Câpre de Safi» et à consolider la place qu’il occupe en tant que produit phare de la province au niveau des marchés extérieurs.

Réputée pour sa production importante de câpres, la province de Safi dispose d’une superficie de près de 7.000 ha de câprier, soit 60% de la superficie nationale, assurant ainsi 70% environ de la production nationale et contribuant activement, à hauteur de près de 75%, aux exportations nationales de câpres.

C’est également l’occasion idéale pour la rencontre de professionnels, de chercheurs, de producteurs et d’institutions de développement du secteur. Cette foire fera de la ville de Safi un grand marché qui, de par l’exposition de ses produits de terroir, ses séminaires, ses ateliers et son animation diversifiée, drainera un peu plus de 200.000 visiteurs durant quatre jours, précise la même source.

Le câprier constitue, pour les agriculteurs marocains, une source de revenu qui vient compenser le manque à gagner dû à des chutes de rendements dans la culture des céréales et autres, durant les années de sécheresse.

A savoir que le Maroc est le premier producteur et exportateur mondial de câpres.