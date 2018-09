Rubin 10: Le nouveau déchaumeur compact à disques indépendants

Partager

LEMKEN lance son nouveau déchaumeur compact à disques indépendants Rubin 10.

Depuis 2001, les déchaumeurs compacts à disques indépendants LEMKEN sont connus pour leur capacité de mélange exceptionnelle à une vitesse d’avancement élevée. LEMKEN présente aujourd’hui son dernier modèle, le Rubin 10, qui offre un grand nombre de développements supplémentaires.

Sa caractéristique la plus frappante est la nouvelle disposition symétrique des disques des deux côtés de l’outil, qui permet un déplacement en ligne droite sans aucun déport latéral et réduit ainsi la consommation de carburant. En même temps il est possible de raccorder exactement la voie de passage de l’outil avec le GPS.

Les disques sont disposés de telle sorte que les forces de chaque côté de l’outil agissent symétriquement. Pour qu’ils puissent travailler avec un écart entre disques de 12,5 cm sans collision et sur toute la surface même au centre de l’outil, les trois disques centraux du Rubin 10 ont été décalés le long de leur axe longitudinal. Cette solution brevetée optimise le flux de terre et assure une exécution uniforme sur toute la largeur de travail. À partir d’une profondeur de travail de 7 cm, les disques travaillent sur toute la surface. L’angle d’entrure des disques assure une excellente pénétration et un effet de mélange supplémentaire.

Le Rubin 10 est équipé de série de disques DuraMaxx en acier trempé de 645 mm de diamètre, ce qui augmente la durée de vie de 30 % par rapport aux disques conventionnels. D’une épaisseur de 30 mm, les nouveaux étançons sont encore plus robustes que les précédents. Ils sont cintrés plusieurs fois et laissent beaucoup d’espace pour éviter les bourrages. Chaque disque concave du Rubin 10 est équipé d’une sécurité non-stop active avec amortisseur qui réduit les sollicitations sur le châssis. Les supports des sécurités non-stop sont soudés au châssis de sorte que les disques restent toujours parfaitement alignés.

Une rangée de herses derrière la première rangée de disques, émiette et distribue la terre et les matières organiques dans le sens du déplacement, tandis que la rangée de herses de nivellement à l’arrière répartit et nivelle le sol.

Le Rubin 10 est disponible en version portée avec une roue de délestage Unirad pour délester le relevage et l’essieu arrière du tracteur. Le système de roue purement mécanique est activé lorsque l’outil est soulevé et ne nécessite pas de dispositif de commande supplémentaire. Grâce à ce système, des rouleaux lourds peuvent également être utilisés pour un meilleur rappuyage.

Tous les modèles repliables sont équipés de série d’un réglage hydraulique de la profondeur. Les déchaumeurs compacts à disques semi-portés peuvent être équipés de roues de jauge qui assurent une profondeur de travail homogène dans des conditions de terrain irrégulières et une continuité entre les passages.

À partir de 2019, le Rubin 10 sera produit en série dans des largeurs de travail de 2,50 à 7 mètres.