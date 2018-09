Les résultats de Danone dans le rouge après le Boycott

Partager

Centrale Danone continue de subir les conséquences du boycott.

Après des mois de boycott depuis le mois d’avril dernier, les résultats de la filiale marocaine de Centrale Danone sont négativement affectés.

Centrale Danone a déclaré avoir perdu 115 millions de dirhams (10,4 millions d’euros) au premier semestre 2018, contre un bénéfice de 56 millions de dirhams au cours de la même période l’an dernier.

Dans un communiqué publié en juin, l’entreprise avait prédit que les pertes du premier semestre pourraient atteindre jusqu’à 150 millions de dirhams (13,5 ME).

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de la société a chuté de 19% pour atteindre 2,6 milliards de dirhams (237 millions d’euros).

Pour l’ensemble de 2017, les ventes de Centrale Danone avaient atteint 6,5 milliards de dirhams (près de 600 ME), représentant un peu plus de 2% des ventes mondiales de Danone.

En réponse au boycott, Centrale Danone avait décidé de « renoncer à sa marge sur le lait frais pasteurisé Centrale, afin de répondre aux attentes en matière de pouvoir d’achat exprimées par les consommateurs d’une part, et préserver, de l’autre, la pérennité de la filière et le revenu des éleveurs et des commerçants », a assuré le directeur général de la société Didier Lamblin.

Avec Bourse Direct