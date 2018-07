Lancement d’un programme de reconstitution de la palmeraie de Tata 

Partager

Palmeraie de Tata : Lancement d’un programme de reconstitution pour les 80 hectares touchés par le feu.

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a reçu lundi 16 juillet à Rabat un groupe formé de député de la région du Souss Massa et d’élus locaux et acteurs de la société civile de la province de Tata au sujet de l’incendie ayant touché une partie de la palmeraie dans les oasis Tarmazigh et Aguerd sur 80 hectares.

Cette rencontre à laquelle ont pris part le président de la région du Souss Massa, et les représentants des départements de l’agriculture et des eaux et forêt, a permis aux représentants locaux de décrire de manière exhaustive la situation dans la palmeraie et les besoins exprimés par les agriculteurs et éleveurs.

Le Ministre de l’Agriculture a annoncé à ce sujet un programme visant la reconstitution des 80 hectares touchés. Il comprend plusieurs mesures à savoir :

la mise en place d'un programme de distribution d'orge aux éleveurs touchés ;

le lancement des travaux de nettoyage du périmètre concerné ;

le remplacement par les services du ministère des palmiers incendiés et irrécupérables à l'aide de nouveaux plants ;

la mise en place d'un programme d'irrigation dans la zone touchée afin de permettre à l'oasis de se reconstituer ;

la mise en place d'un programme d'aménagement de pistes permettant de faciliter l'accès à l'oasis.

Lors de cette rencontre, le ministre a également donné ses instructions aux services concernés d’étudier la mise en place d’un nouveau périmètre extensible de palmier de 1500 hectares dans la province. Ce projet a pour objectif d’ouvrir de nouvelles opportunités de développement et la création d’activités génératrices de revenus pour les populations locales.