Des raisins pour toutes les saisons de l’année en Californie

La longue saison des raisins de Californie a commencé.

Une nouvelle campagne de raisins commence en Californie pour s’étendre jusqu’en décembre prochain.

La Californie se caractérise par un climat adapté à la culture d’un large spectre de variétés de raisins. Dans ce pays, les raisins sont des fruits de printemps, d’été, d’automne et de début d’hiver.

Bien que 60% des raisins de Californie sont récoltés après le mois de septembre, la saison s’étend de plus en plus grâce à l’introduction de nouvelles variétés, plus précoces pour certaines et plus tardives pour d’autres. Ainsi, une nouvelle campagne a débuté et va se poursuivre jusqu’en décembre.

Avec cette longue saison, toutes les formes et les couleurs de ces fruits se retrouvent sur les étalages des supermarchés presque tout au long de l’année. Par conséquent, les consommateurs s’habituent à s’en procurer et les ventes sont en hausse pour ce produit.

