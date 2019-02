Région TTAH : 325 tonnes de produits alimentaires détruits en 2018

Partager

tweet



Tanger-Tétouan-Al Hoceima: 325 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation détruits en 2018.

Les services de contrôles de la Direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont procédé, durant l’année 2018, à la saisie et à la destruction de 324,2 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, a indiqué la direction.

Au niveau du marché local, les inspecteurs de l’ONSSA ont pu contrôler 78.787 tonnes de produits alimentaires lors de 5.801 visites dans les établissements de préparation des denrées alimentaires et les lieux distribution et de commercialisation, indique un communiqué de la direction régionale, précisant que ces contrôles ont également débouché sur le transfert à la justice de 304 dossiers.

Pour ce qui est de l’importation, les services de l’Office ont procédé, au niveau du poste frontière de Tanger Med, au contrôle de 245.638 tonnes de produits et d’additifs alimentaires, a noté le communiqué, ajoutant que 11.250 certificats ont été délivrés, alors que 387 tonnes de produits ont été refoulés pour non conformité aux normes et réglementations exigées.

À l’exportation, poursuit la même source, la quantité de produits alimentaires contrôlés a atteint 29.417 tonnes, avec 8.000 certificats sanitaires et phytosanitaires délivrés.

Les services de l’ONSSA ont également délivré, au cours de l’année précédente, 71 agréments et autorisations sanitaires aux établissements et entreprises alimentaires, ce qui a porté le nombre total à 255 agréments et autorisations sanitaires délivrés, depuis le lancement de cette opération.

L’Office a, en outre, délivré 786 attestations d’agrément des engins de transport de denrées périssables, et procédé à 18.102 analyses au laboratoire régional d’analyse de l’ONSSA à Tanger concernant 2.751 demandes d’analyses de produits alimentaires. À noter que l’ONSSA est un établissement public relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts qui veille sur la protection de la santé du consommateur et la préservation de la santé des animaux et des végétaux.