La production de tomates augmente en Turquie

Turquie: l’Isparta cultive 7,5 millions USD de tomates par an.

Un petit village d’Isparta, une ville située dans l’ouest de la Turquie, contribue de manière significative à l’économie nationale en augmentant chaque année 7,5 millions de dollars de tomates.

Ces tomates ne sont pas seulement vendues sur les marchés locaux, mais aussi exportées vers le Bahreïn, le Qatar et l’Arabie Saoudite.

La zone de production était connue pour sa production de fleurs coupées. Cependant, depuis 2004, la production de tomates est devenue plus importante dans la région. La zone de production de tomates se situe autour de 140 hectares où elles reçoivent environ 150 tonnes par hectare et produisent environ 21 000 tonnes de tomates par an.

Les producteurs accèdent aux marchés d’exportation par le biais de trois grands exportateurs et, lentement, le marché européen a été considéré comme une destination d’exportation supplémentaire.

Les producteurs notent que leur plus gros problème est de trouver de la main-d’œuvre pendant la période de récolte et qu’ils doivent généralement employer des immigrants syriens pour résoudre leurs problèmes de pénurie de main-d’œuvre.

Les producteurs sont fiers de la qualité des produits, mais certains ne sont pas satisfaits de leurs marges bénéficiaires, surtout en ce qui concerne les produits vendus sur le marché intérieur.

Avec Freshplaza