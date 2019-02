Augmentation du prix des tracteurs agricoles de 5,7% en une année

Partager

Le prix des tracteurs agricoles a augmenté de 5,6 % en un an.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié l’indice mensuel des prix d’achat des moyens de production agricole (Ipampa). Cet indice, publié à la fin de chaque mois, classe les moyens de production agricole en différentes catégories.

L’analyse de ces chiffres pour 2018 montre une progression importante du coût des machines agricoles : + 5,6 % pour les tracteurs, + 3 % pour les matériels de travail du sol et de semis. A contrario, certaines catégories de machines progressent peu comme par exemple les pulvérisateurs avec seulement + 0,1 %.

L’Indice Ipampa de l’Insee reflète l’évolution du prix des moyens de production agricole. Il est calculé actuellement sur une base 100 en 2015. La publication du 31 janvier dernier indique ainsi que l’indice de décembre 2018 pour les tracteurs agricoles est de 111,9 points. Depuis 2015, le prix moyen des tracteurs agricoles a ainsi progressé de 11,9 %. Si cette augmentation est déjà forte, la progression de décembre 2017 (106,3 points) à décembre 2018 (111,9 points) s’accélère de 5,6 %.

À titre de comparaison, sur la même période, les matériels de semis et de travail du sol passent de 104,1 à 107,1 points soit une augmentation de « seulement » trois points. Les pulvérisateurs ne progressent que de 0,1 % et les véhicules utilitaires de 1 %.

Sur une échelle de temps plus longue, de décembre 2008 à décembre 2018, soit une période de 10 ans, on obtient les augmentations suivantes :

Sur cette période, les tracteurs progressent de 20,8 %, ce qui correspond à une moyenne de 2 % par an. Les autres matériels comme le travail du sol, le semis et la pulvérisation progressent de 1,6 % par an. Toutefois les véhicules utilitaires ne progressent que de 0,5 % par an.

Comment expliquer ces évolutions rapides de prix ?

Si une inflation normale existe pour presque toutes les catégories des coûts de production, celle des tracteurs est également impactée par les coûts des normes (Mother Regulation, tier 4 final, …) et par celui des matières premières comme l’acier. Quel sera l’impact de la nouvelle norme moteur Stage 5 sur le coût des matériels automoteurs ? Avant de lancer de nouvelles normes, il serait bon de mesurer l’impact financier pour les exploitations.

Avec Terre-net