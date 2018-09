Prévisions météorologiques du jeudi 20 septembre 2018

Partager

Prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 20 septembre 2018.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 20 septembre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale :

Nuages bas matinaux et nocturnes avec des formations brumeuses sur les côtes nord et centre et par endroits sur l’Oriental la matinée et la nuit.

Averses orageuses l’après-midi sur l’Atlas, le Sud-est et l’est du Rif.

Vent modéré de secteur Est sur le Tangérois et faible à modéré de secteur nord à variable en général ailleurs.

Température minimale variant entre 23 et 27 degrés sur sud-est et le sud du pays, entre 12 et 16 degrés sur l’Oriental et les reliefs et entre 18 et 22 degrés ailleurs.

Température maximale variant entre 36 et 40 degrés sur le sud et l’est du pays, entre 25 et 30 degrés sur l’Oriental et près des côtes, entre 32 et 37 degrés sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.

Mer belle sur la Méditerranée, peu agitée à agitée à l’Ouest et belle à l’Est et sur le Détroit, peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques entre Rabat et Tantan et entre Dakhla et Lagouira et mer peu agitée ailleurs.