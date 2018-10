Prévisions météorologiques du jeudi 11 octobre 2018

Partager

tweet





Prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 11 octobre 2018.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 11 octobre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

Ciel nuageux avec pluies ou averses parfois sur le Tangérois, le Rif, l’ouest de la Méditerranée, les plaines nord, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le moyen Atlas et le nord de l’Oriental.

Ciel souvent nuageux sur la Méditerranée, les plaines au nord de Safi, le haut Atlas et l’Oriental avec quelques ondées ou averses éparses.

Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

Nuages bas fréquents la matinée et la nuit sur les côtes sud avec brume possible.

Vent faible à modéré de nord à ouest et parfois variable sur l’ensemble du pays.

Température minimale variant entre 07 et 12 degrés sur les reliefs, entre 12 et 17 degrés sur l’Oriental et les versants sud-est, entre 22 et 26 degrés sur l’extrême sud et entre 17 et 22 degrés ailleurs.

Température maximale variant entre 15 et 20 degrés sur les reliefs, entre 21 et 26 degrés sur l’Oriental, le Saiss, les plaines nord, le Souss, les versants sud-est et près des côtes, entre 26 et 31 degrés sur les plaines intérieures et le nord des provinces sud et entre 31 et 36 degrés sur l’extrême sud du Royaume.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Larache et Tantan et peu agitée à agitée ailleurs.