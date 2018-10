Prévisions météorologiques du mardi 09 octobre 2018

Partager

Prévisions météorologiques pour la journée du mardi 09 octobre 2018.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 09 octobre 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale :

Nuages bas matinaux et nocturnes associés à des formations brumeuses par endroits sur les côtes atlantiques.

Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les reliefs de l’Atlas et leurs plaines ouest voisines, le sud-est, le Saiss, le Rif, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, la Méditerranée, l’Oriental et le nord et l’est des provinces sud.

Ciel passagèrement à souvent nuageux avec faibles ondées par endroits sur les régions centre et les plaines intérieures.

Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste du Royaume.

Chasses sable par endroits sur les provinces sud, le sud-est et le sud de l’Oriental.

Vent modéré à parfois assez fort de sud-ouest sur le sud-est et le nord-est des provinces sud, faible à modéré de sud sur l’Oriental et de secteur ouest à nord prédominant ailleurs.

Température minimale de l’ordre de 08 à 14°C sur les reliefs, de 16 à 22°C sur l’Oriental, le Rif, les plateaux des phosphates et des d’Oulmès, les versants sud-est, les côtes, les plaines intérieures, le Souss et le nord des provinces sud et de 23 à 29°C sur l’extrême sud.

Température maximale de l’ordre de 17 à 22°C sur les reliefs, les hauts plateaux orientaux et Oulmès, de 22 à 28°C sur le nord de l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates, les plaines nord et centre, les côtes et le nord-ouest des provinces sud, de 29 à 34°C sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla, Rehamna, le Souss, le sud-est, et le nord des provinces sud et de 34 à 40°C sur l’extrême sud.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée devenant peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée localement sur les côtes atlantiques entre Tanger et Casablanca et peu agitée à agitée ailleurs.