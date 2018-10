Prévisions météorologiques du mardi 02 octobre 2018

Partager

Prévisions météorologiques pour la journée du mardi 02 octobre 2018.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 02 octobre 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale :

Nuages bas avec brume ou brouillard par endroits près des côtes la nuit et la matinée.

Nuages cumuliformes sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas avec ondées possibles.

Ciel peu à passagèrement nuageux sur les provinces Sud et peu nuageux à clair ailleurs.

Vent de secteur Nord modéré à faible sur l’ensemble du pays.

Températures minimales de l’ordre de 06 à 11°C sur les reliefs, de 12 à 17°C sur l’Oriental et les versants Sud-est, de 17 à 22°C sur les plaines, le Souss et près des côtes et de 22 à 27°C sur l’intérieur des provinces Sud.

Températures maximales de l’ordre de 18 à 24°C sur les reliefs et l’Oriental, de 25 à 30°C sur le Sud-est et près des côtes, de 30 à 35°C sur les plaines, le Souss et le Nord des provinces Sud et de 35 à 39°C sur l’intérieur des provinces Sud.

Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Mehdia et Tarfaya et entre Barbas et Lagouira et peu agitée ailleurs.