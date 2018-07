Le pompage solaire: levier de développement durable de l’agriculture 

Partager

Energies renouvelables: le Maroc connaît une dynamique soutenue.

Le secteur des énergies renouvelables connaît une dynamique soutenue au Maroc, a indiqué le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah qui a mis en exergue les perspectives prometteuse de ce domaine dans le cadre du développement durable qui renforce l’équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales.

S’exprimant mercredi à l’ouverture d’un atelier de sensibilisation sur: « le pompage solaire: levier de l’efficacité énergétique et de développement durable dans le secteur de l’agriculture », M. Rebbah a rappelé les avantages multiples du recours à l’énergie verte en termes d’investissements, d’emploi, d’innovation, d’industrie, d’entreprenariat ainsi qu’en ce qui concerne la recherche scientifique.

le ministre a en outre souligné que grâce à la percée réalisée en matière d’énergies renouvelables, le Maroc est bien en marche pour cibler des marchés en Afrique et au niveau international à la faveur des compétences marocaines, des grands projets lancés ainsi que des mécanismes de financement, de soutien et d’accompagnement mis en place.

Abondant dans le même sens, le directeur général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE), Said Mouline, est revenu sur les efforts consentis par le Maroc pour réduire la facture énergétique et assurer une rationalisation de l’utilisation de l’énergie notamment dans le domaine agricole grâce à la promotion de l’efficacité énergétique dans les différents secteurs.

Après avoir insisté sur la nécessité de sensibiliser les acteurs du secteur de l’agriculture, M. Mouline a passé en revue les multiples partenariats tissés par l’AMEE pour garantir l’efficacité énergétique qui fait partie des grandes orientations de la nouvelle stratégie énergétique nationale.

La représentante du Programme de l’ONU pour le développement (PNUD) a salué, de son côté, les efforts consentis par le Maroc pour développer l’économie verte et garantir l’efficacité énergétique mettant en exergue l’apport du Royaume dans la recherche de solutions pertinentes aux défis du développement durable.

En marge de cet atelier organisé dans le cadre de la 4ème édition du Salon international de pompage solaire, il a été procédé à la signature de deux conventions entre l’AMEE d’une part et la société « ZEECA » et l’association « Reso vert », portant sur la mise en œuvre d’un programme de formation et de promotion des énergies renouvelables et de sensibilisation à l’importance de l’efficacité énergétique.