Des pommes de terre violettes font fureur aux États-Unis

La nouvelle variété de pommes de terre « Huckleberry Gold » fait fureur aux États-Unis.

Les États-Unis produisent une nouvelle variété de pommes de terre violette du nom de Huckleberry Gold à partir d’un croisement des meilleures variétés européennes et américaines.

Du Russet au rouge et au jaune en passant par les variétés de pommes de terre de spécialité, les États-Unis sont un grand producteur et consommateur de pommes de terre. Au cours des dernières années, de plus en plus de gens recherchent de nouvelles variétés et l’accent est de plus en plus mis sur la saveur.

Une entreprise américaine a été chargée de distribuer l’une des plus récentes variétés de pommes de terre, la Huckleberry Gold. Cultivée dans l’Idaho, Washington et l’Oregon, le Huckleberry Gold est une variété issue d’un croisement de variétés européennes et américaines.

Le Huckleberry Gold est une pomme de terre à chair jaune dont la parenté est fascinante, déclare Harris Cutler de Race-West, la société choisie pour distribuer la variété. Elle est conçue à partir d’un mélange des meilleures variétés européennes et américaines ayant jamais existé, telles que Agria, Viking Red, Norgold Russet, Sangre rouge et Bison rouge.

Les fournisseurs constatent que les consommateurs américains recherchent de plus en plus des aliments de meilleure saveur. Les fruits et légumes avec des saveurs plus riches sont donc de plus en plus demandés.