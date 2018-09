Pluies: Bientôt la nouvelle campagne agricole au Maroc

Partager

Les premières pluies font leur apparition au Maroc annonçant la nouvelle campagne agricole.

Les premières pluies commencent à arroser les parcelles marocaines après plusieurs semaines de canicule. Les agriculteurs commencent à se préparer pour bien mener la nouvelle campagne agricole.

Après plusieurs semaines de canicule dépassant parfois les 40°C dans certaines régions, les pluies sont de retour pour annoncer une nouvelle campagne agricole.

Les hauteurs de pluies ont atteint 17 mm à Casablanca et El Jadida entre mercredi et jeudi, 12 et 13 septembre. 10 mm ont été enregistrés à Khouribga, 8 à Ifrane et 30 mm à Laâyoune.

D’après Abdelmoumen Guennouni, ingénieur agronome, ces précipitations sont bénéfiques pour la préparation de la terre (nettoiement et humidification), mais la continuité s’impose. Il faudra attendre les mois à venir pour pouvoir se prononcer sur la prochaine campagne agricole.

« La pluie est certes un facteur important pour la bonne réussite de la campagne agricole, mais ces premières précipitations restent sans impact majeur », explique M. Guennouni à Medias24. Les pluies des mois d’octobre, novembre et décembre demeurent décisives.

D’autres facteurs entrent également en jeu, notamment la température et le vent, ajoute-t-il.