Plantation de 300 ha de figuiers dans l’Oriental

Partager

tweet





Un projet de plantation de 300 ha de figuiers est prévu dans l’Oriental.

D’après la Direction régionale de l’agriculture, un projet de plantation de 300 nouveaux hectares de figuiers est prévu dans la région de l’Oriental ainsi qu’une unité de valorisation des fruits pour moderniser le processus de production.

L’intérêt pour la culture des figues ne cesse de s’accroître dans la région. Actuellement, cette culture fruitière couvre 12.000 ha et assure 25.000 jours de travail.

La région produit annuellement près de 6.000 tonnes de figues, vendues à 600 DH la caisse de 24 kg, lors des premières cueillettes.

Dans le but de mieux gérer l’écoulement de leurs productions et d’assurer une meilleure rentabilité quantitative et qualitative, les petits agriculteurs commencent à se regrouper dans des coopératives. La coopérative «Gharmaoueneet», à la commune d’Aghbal, pilote l’organisation de la première foire du figuier dans l’Oriental.

Cette foire, tenue le week-end dernier, a pour objectif de sensibiliser les responsables à l’importance de cette filière. C’était également l’occasion pour échanger sur les bonnes pratiques agricoles appliquées à la culture du figuier. Les participants ont aussi pu s’informer sur les aides financières octroyées aux investissements arboricoles.

L’une des principales contraintes au développement de la filière est la commercialisation. Ainsi, le Conseil régional de l’Oriental vient de lancer trois programmes promotionnels. Le premier consiste en la qualification des souks en milieu rural, pour 17 millions de DH. Le second porte sur l’aménagement d’une plateforme commerciale à Guerbouz avec distribution de boutiques rurales pour 8 millions de DH. Enfin, la réalisation d’une plateforme de valorisation des produits du terroir au niveau de la technopole d’Oujda, pour 195 millions de DH.

Avec L’Economiste