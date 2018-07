Des ONG protestent contre l’utilisation des pesticides en Thaïlande

Partager

Les protestations persistent contre l’utilisation de pesticides à forte toxicité en Thaïlande.

Des associations et ONG thaïlandaises continuent de protester contre une décision du gouvernement qui a autorisé le secteur agricole à continuer à utiliser des produits chimiques agricoles à forte toxicité.

Même certains agriculteurs sont contre l’usage de ces herbicides et pesticides dangereux, comme le paraquat, utilisé de façon intensive par les riziculteurs.

Un agriculteur, qui a été gravement malade à cause de ces produits chimiques, a entamé un sit-in devant le ministère de l’agriculture. Le protestataire, qui observe son sit-in une une corde autour du cou en allusion au projet de loi, affirme que même s’il n’utilise pas ces produits dans ses champs, il a contracté la maladie puisque les eaux des pluies propagent le produit toxique sur l’ensemble des rizières et cultures.

Un récent rapport indique que plus de 60% des fruits et légumes sur les marchés thaïlandais portent des résidus de produits chimiques dangereux issus de certains pesticides et herbicides, pourtant interdit dans de nombreux pays.