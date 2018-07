Partager

La Pologne enregistre des pertes « très importantes » de récoltes de blé en raison de la sécheresse.

La Pologne va demander une aide de la Commission européenne pour lutter contre les effets de la sécheresse qui frappe plusieurs régions du pays, rapporte vendredi l’agence polonaise de presse (PAP).

Face à la sécheresse et les chaleurs inhabituelles que connaît le pays, Varsovie demandera officiellement une aide à la Commission européenne, ajoute l’agence de presse qui cite une source officielle, notant que le ministre polonais de l’agriculture, Jan Krzysztof Ardanowski abordera cette question lors d’une réunion prévue lundi prochain à Bruxelles.

Lors de cette réunion, poursuit la même source, le ministre polonais doit s’entretenir notamment avec le commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural, Phil Hogan, et le commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis et devrait présenter un exposé sur la sécheresse dans le pays.

Jan Parandowski devra également aborder avec les responsables européens la coopération dans la lutte contre le virus de la Peste Porcine qui se répand lentement dans les Pays Baltes et dans la partie Est de la Pologne, ajoute la même source.

Selon l’Institut agricole polonais IUNG, la moitié du territoire polonais est touchée par la sécheresse et ce sont les céréales qui risquent d’en pâtir le plus.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait mis en garde dernièrement contre des pertes « très importantes » de récoltes de blé en raison de la sécheresse qui frappe une grande partie du pays.