La pénurie de main d’oeuvre agricole persiste en Allemagne

Partager

tweet





90% des agriculteurs allemands manquent de main d’oeuvre pour effectuer leurs travaux agricoles.

Une enquête de l’association des producteurs d’asperges et de fraises de l’Allemagne du sud « VSSE » (Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V.) révèle une pénurie considérable de travailleurs saisonniers en Allemagne.

L’association tire la sonnette d’alarme sur cet handicap auquel font face les producteurs allemands.

L’enquête menée auprès de plus de 1000 exploitations d’asperges et de fraises démontre que 90% des producteurs d’asperges et de fraises font face à une pénurie de travailleurs saisonniers.

Le directeur de l’association, M. Simon Schumacher, explique que « la situation s’est nettement aggravée cette saison. Une partie de la récolte n’a même pas pu être effectuée. Une action est urgente au niveau politique. Une procédure de visa accélérée pour les travailleurs des Balkans et d’Ukraine est absolument nécessaires pour nous « .