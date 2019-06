Plus de quatre millions et demi d’ovins et de caprins identifiés par la boucle « Aid Al Adha ».

L’opération d’identification des ovins et des caprins destinés pour l’Aid Al Adha 1440(2019), lancée fin Avril dernier avec l’appui du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, a permis l’identification de plus de 4 millions et demi de têtes d’ovins et de caprins (4.550.000), et ce depuis son lancement jusqu’au 25 Juin 2019. Cette opération devrait couvrir plus de 7 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés pour Aid Al Adha.

L’identification des animaux pour Aid Al Adha consiste en la pose sur l’une des oreilles, d’une boucle de couleur jaune qui porte un numéro de série unique, la mention »عيد الأضحى », une étoile et un dessin représentant la tête du mouton, et ce afin de permettre d’assurer la traçabilité de ces animaux en cas de besoin.

Il est à noter qu’à l’instar de l’année dernière, l’ONSSA a mis en place un plan d’action axé sur plusieurs mesures, notamment l’enregistrement des éleveurs, l’identification des ovins et des caprins, le contrôle de la qualité de l’eau, le contrôle des aliments pour animaux, le contrôle des médicaments vétérinaires, ainsi que le contrôle des fientes à la sortie et à destination des élevages avicoles