Ouzbékistan: Les exportations de tomates vers la Russie ont triplé

L’Ouzbékistan triple ses exportations de tomates vers la Russie en 2018.

La Russie a choisi d’augmenter les importations de tomates d’Ouzbékistan au cours du premier semestre de 2018. Ces importations ont augmenté pour atteindre environ 410 000 tonnes, soit 17% de plus qu’à la même période de 2017.

En même temps, l’Ouzbékistan a multiplié par trois l’exportation de tomates fraîches vers la Russie au cours de la période considérée.

Au cours des six premiers mois de 2018, 14 500 tonnes de tomates ouzbèkes ont atteint le marché russe. Ce montant représente environ 3,5% des importations totales de ces produits dans le pays. Un an auparavant, la part de l’Ouzbékistan dans l’approvisionnement en tomates sur le marché russe au premier semestre était de 1,3%.

Selon les analystes d’East-Fruit, le principal avantage de l’Ouzbékistan est la possibilité de fournir des tomates bon marché à partir de serres non chauffées dès le mois de mai, alors que les prix des tomates en Russie sont encore très élevés.

En cette période, le marché dispose d’une tomate locale provenant de serres chauffées, ainsi que des produits de serre en provenance de Turquie, d’Iran, du Maroc et d’Arménie sur le marché russe.

Il convient de noter que, sur un pied d’égalité avec l’Ouzbékistan, l’Iran augmente activement sa présence sur le marché russe des tomates fraîches. La République islamique ayant multiplié par 4,6 ses livraisons et livré environ 32 200 tonnes de tomates de serre en Russie. En fait, selon les acteurs du marché, le volume d’approvisionnement en tomates de serre en provenance d’Iran est beaucoup plus élevé, une partie de ce produit passant par la phase de réexportation à travers l’Azerbaïdjan et apparaissant déjà en Russie comme produits en Azerbaïdjan.

Outre l’Azerbaïdjan et l’Iran, des pays tels que la Chine, le Maroc, la Turquie et la Biélorussie figuraient parmi les premiers exportateurs de tomates de serre fraîches vers la Russie au premier semestre de 2018.

Avec Azernews.az