Ouragan: Dégâts sur tomates, fraises et maïs aux USA

L’ouragan Florence frappe des tomates tardives, du maïs et des fraises en Caroline du Nord.

L’ouragan Florence cause des dégâts aux agriculteurs, aux viticulteurs et aux tomates du comté de Rowan, en Caroline du Nord.

Les vents prévus de 35 mi / h et les fortes pluies feront des ravages, en particulier chez les producteurs comme Patterson Farm et Correll Farm, qui font planter des tomates au moins jusqu’en octobre.

«La plupart des tomates de Rowan essaient généralement de […] produire jusqu’en septembre et en octobre», a déclaré Michael Fine, du bureau de la Rowan County Cooperative Extension.

Fine a déclaré que Rowan est un grand producteur de tomates par rapport aux pays voisins et il s’attend à une réduction de la production dans la récolte tardive.

Selon lui, la plupart des producteurs ont déjà posé du plastique en prévision de la saison, et ce, afin d’éviter que le champ soit inondé et déforme les lits.

Les vignobles sont aussi en danger à cause de l’ouragon. Anita et Biff Yost possèdent le vignoble de Cauble Creek, qui produit principalement des raisins de muscadine. «Nous avons deux semaines de récolte et nous avons 50 tonnes de raisins sur les vignes. Nous allons prier », a déclaré Anita Yost.

