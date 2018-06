Oujda: 2ème édition du Salon régional de l’économie sociale et solidaire

La ville d’Oujda abritera, du 26 juin au 1er juillet prochain, la 2ème édition du Salon régional de l’économie sociale et solidaire, organisé à l’initiative du Conseil de la région de l’Oriental en collaboration avec plusieurs partenaires.

Plus de 200 exposants dont des coopératives, des associations professionnelles et des institutions publiques concernées par l’économie sociale et solidaire, sont attendus à ce Salon, qui sera érigé sur environ 3.000 m2, indique un communiqué des organisateurs.