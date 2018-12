Ouganda : un grand projet d’industrie de l’huile de palme

Partager

tweet





Le FIDA finance un projet de la filière huile de palme en Ouganda.

Un accord a été signé, ce weekend dernier, entre le gouvernement ougandais et le FIDA (Fond International de Développement Agricole), pour le financement du projet national de la filière huile de palme (NOPP).

Le NOPP a pour objectif le développement de l’industrie de l’huile de palme afin de répondre aux normes environnementales et sociales. L’initiative entend aussi faciliter l’accès des petits producteurs aux intrants de qualité, au crédit et aux pratiques techniques en établissant des conventions de partenariat tripartite (secteur privé, secteur public et producteur).

Le FIDA s’engage a soutenir ce projet avec un prêt de 75,8 millions de dollars (USD) soit 718,84 millions de dirhams et un don de 1,2 million USD soit 11,3 millions de dirhams en faveur du projet dont le coût total est de 210,4 millions USD.

La population cible du projet est de plus de 30.800 ménages vulnérables localisés dans quatre districts du pays dont Buvuma, Masaka et Mayuge.

De plus, le projet bénéficiera d’un appui de la part du gouvernement Ougandais de 25,6 millions USD soit 242,78 millions de dirhams et d’une contrepartie financière des partenaires privés de 90,6 millions USD soit 859,20 millions de dirhams.

Avec infomediaire