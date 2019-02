Ouarzazate : Journée d’étude sur la gestion des ressources en eau

Partager

Une journée d’étude dédiée à la gestion des ressources en eau.

« Les ressources en eau au niveau de la province de Ouarzazate: Entre la limite des ressources et la forte demande » a été le thème d’une journée d’étude organisée, récemment, à l’initiative du Conseil provincial et de l’Association du Centre de recherches et des études en développement à Ouarzazate.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le secrétaire général de la province, des présidents de collectivités territoriales, des universitaires, des chercheurs et des représentants de la société civile, avait pour objectif d’établir un diagnostic des problèmes inhérents à la gestion des ressources en eau dans la province, de déclencher un dialogue collectif sur ce secteur, et de valoriser les efforts déployés pour son développement à l’échelle de la province.

Les intervenants lors de cette rencontre ont souligné l’importance que revêt cette matière vitale aussi bien pour l’Homme que pour l’environnement, ainsi que sa contribution au développement, appelant à une gestion optimale des ressources hydriques qui comptent parmi les principales préoccupations de plusieurs pays.

Ils ont également insisté sur la nécessité d’accorder un intérêt particulier à la gestion de cette ressource de plus en plus rare en vue de gagner le pari du développement économique, soulignant l’importance de la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans le pompage d’eau, ce qui contribuera à la consécration de l’approche prônée par la province de Ouarzazate en matière des énergies propres, et à la réduction de la facture énergétique.

Les participants à cette journée d’étude ont ainsi recommandé l’intensification des actions de sensibilisation à la rationalisation de l’utilisation de l’eau, mettant l’accent sur le rôle et la responsabilité des conseils élus dans l’encadrement des associations actives dans ce domaine, outre l’unification des efforts des collectivités territoriales dans le cadre d’un projet intégré et la mise en place d’une carte globale relative à la nappe phréatique à l’échelle de la province.

Plusieurs thèmes ont été abordés par les participants à cette rencontre, notamment « les ressources en eau entre les enjeux naturels et la gestion sociale », « l’état actuel de la gestion de l’eau par la société marocaine », « les enjeux des ressources en eau et le développement durable », « les prévisions des besoins en eau du secteur agricole au niveau de la province » et « la gestion des ressources en eau d’irrigation ».