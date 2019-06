Partager

L’ORMVA du Gharb a tenu son Conseil d’Administration au titre de l’année 2018, avec de grandes performances en termes d’exécution du budget et du taux de recouvrement des créances.

L’ORMVA du Gharb a tenu, le 30 mai 2019, à Rabat, son Conseil d’Administration, présidé par Monsieur le Secrétaire Général du Département de l’Agriculture, au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du Conseil d’Administration de l’Office et les représentants des Directions Centrales, Monsieur Aziz BELLOUTI, Directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb, a présenté les réalisations techniques et financières de l’exercice 2018, ainsi que l’état d’avancement des principaux programmes de l’année 2019.

A l’issue de son exposé, Monsieur le Directeur et son équipe ont été félicités par les membres du Conseil pour leurs efforts et leur engagement continu pour l’amélioration de la performance de l’Etablissement.

Pour l’exercice 2018, les principaux indicateurs de performance ont concerné notamment :

l’exécution budgétaire avec un taux d’engagement de 99% et un taux des émissions de 82% pour le budget d’investissement ;

et un taux des émissions de pour le budget d’investissement ; les avancées importantes réalisées en termes d’amélioration de la gouvernance de l’Etablissement couronnées par la certification sans réserve des comptes de l’Office ;

l’élaboration de la cartographie des risques ;

les subventions accordées aux agriculteurs dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) pour un montant de 135 MDH durant l’année 2018 ( 2654 dossiers), avec une dominance des subventions accordées pour l’aménagement hydro-agricole qui représentent 42% du montant global ;

durant l’année 2018 ( dossiers), avec une dominance des subventions accordées pour l’aménagement hydro-agricole qui représentent du montant global ; la marge de progression importante enregistrée au niveau de la réalisation des projets du Plan Agricole Régional ( PAR ) pour le programme 2008-2020 :

) pour : Projets Pilier I : réalisation de 81% des projets programmés ;

des projets programmés ; Projets d’agrégation : suivi de 17 projets conformément aux nouvelles dispositions réglementaires en la matière ;

projets conformément aux nouvelles dispositions réglementaires en la matière ; Réalisations importantes dans le cadre du contrat-programme relatif à la mise à niveau de la filière rizicole, conclu avec la Fédération Nationale Interprofessionnelle du Riz (FNIR): réalisation de 82% du programme d’entretien des pistes agricoles ( 90 km ) et de 47% du programme de nivellement des clos rizicoles sur une superficie de 4189

du programme d’entretien des pistes agricoles ( ) et de du programme de nivellement des clos rizicoles sur une superficie de Projet Pilier II : plantation de 72% des superficies programmées au profit de 68% des bénéficiaires au niveau de la zone d’action de l’Office. Les réalisations de l’année 2018 ont atteint 22 200 ha à raison de 2200 ha/année pour toute la Région de Rabat-Salé-Kenitra ;

des superficies programmées au profit de des bénéficiaires au niveau de la zone d’action de l’Office. Les réalisations de l’année ont atteint à raison de pour toute la Région de Rabat-Salé-Kenitra ; Unités de valorisation: 12 unités de valorisation sont créées et sont opérationnelles sur un programme de 15 unités de valorisation ;

Actions transverses : en plus de la continuation des efforts des réalisations annuelles relatives à l’amélioration du service de l’eau à travers l’entretien et la réhabilitation des réseaux d’irrigation et d’assainissement, les actions phares ont concerné notamment :

-Le Programme National de l’Economie en Eau d’Irrigation (PNEEI) : réalisation de 3 220 ha en équipement interne à raison de 1000ha/an. La reconversion individuelle a concerné 22 691 ha pour un montant de subvention de 876,39 MDh.

-La Melkisation des terres collectives est dans un état très avancé conformément aux Hautes Directives Royales: Assainissement de 78% de l’assiette foncière sur un programme de 51 139 ha dans le cadre du programme Millenium Challenge Corporation (MCC) ;

-Recouvrement des créances : l’ORMVA a atteint au cours de l’exercice 2018, un taux de recouvrement record qui a atteint 82%.

Pour l’exercice 2019, les indicateurs de performance en termes d’exécution budgétaire sont très encourageants, avec un taux d’engagement de 90% et un taux des émissions des crédits de report de 38% pour le budget d’investissement (situation au 29 mai 2019).