ORMVA-Gharb: Hausse des subventions accordées aux agriculteurs

L’ORMVA-Gharb annonce une hausse de 15% des subventions accordées aux agriculteurs en 2017.

Le total des subventions accordées aux agriculteurs dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA) a atteint 226 MDH, soit une hausse de 15% par rapport à 2016, a annoncé l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Gharb.

Cette enveloppe budgétaire est dominée par les subventions accordées pour l’aménagement hydro-agricole, qui représentent 61% du montant global, soit 137 MDH, précise l’ORMVA, citant des chiffres exposés par le directeur de l’office, Aziz Bellouti, lors du conseil d’administration, tenu récemment à Rabat, sous la présidence du secrétaire général du Département de l’Agriculture, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Le communiqué note, dans ce sens, les superficies importantes réalisées en irrigation localisée, ayant atteint 47.644 ha (à la fin du mois de mai 2018), ainsi que la marge de progression importante enregistrée au niveau de la réalisation des projets du Plan agricole régional (PAR) jusqu’à la fin de mai 2018, poursuit le communiqué, mettant en avant les avancées tangibles réalisées en termes d’amélioration de la gouvernance de l’établissement.

Les principaux indicateurs de performance de l’ORMVA-Gharb en 2017 concernent, également, l’exécution budgétaire, avec des taux d’engagement de 99% et un taux des émissions global de 84% pour le budget d’investissement et la réduction substantielle des crédits de report (153 MDH en 2017 contre 219 MDH en 2016 et 105 MDH à la fin du mois de mai 2018), souligne la même source. Le communiqué a, de même, fait savoir que la mise en œuvre des projets lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert avance à bon rythme au niveau du périmètre du Gharb, grâce à la mobilisation de tous les partenaires concernés, ajoutant que durant les cinq premiers mois de l’année 2018, l’Office a poursuivi avec force son engagement pour l’accélération du PAR pour les projets pilier I, les projets pilier II et les actions transverses.

Détaillant les réalisations phares de l’Office, qui traduisent ses efforts en la matière, la même source affirme que 78 projets Pilier I sont lancés sur 95 projets programmés à l’horizon 2020, soit un taux de réalisation de 82% et que 5 projets Pilier II ont été lancés au niveau de la zone d’action de l’ORMVA-Gharb sur 10 projets programmés à l’horizon 2020, soit un taux de réalisation de 50%, précisant que l’investissement correspondant à ces projets s’élève à 40 Millions Dh, soit 70% des investissements prévus à l’horizon 2020.

Il a souligné, dans le même sens, la poursuite de la réalisation des actions transverses, notamment l’extension des superficies irriguées et la reconversion en irrigation localisée d’une superficie de 9.816 ha dans le cadre du Programme national de l’économie en eau d’irrigation (PNEEI), dont 2.516 ha ont connu l’équipement interne des parcelles dans le cadre du FDA, notant la réalisation du nivellement des clos rizicoles sur une superficie de 3.108 ha, dans le cadre du contrat programme conclu entre le Gouvernement et la Fédération nationale interprofessionnelle du riz (FNIR).

D’autres programmes se poursuivent, actuellement, concernant la maintenance des réseaux d’assainissement, la mise à niveau des équipements hydro-agricoles et la création et l’entretien des pistes agricoles au niveau des secteurs rizicoles, fait-on remarquer.

A noter que le périmètre du Gharb dispose de potentialités importantes en matière de développement agricole qui en font un des plus importants pôles d’attraction des investissements agricoles, avec environ 168.000 ha irrigués, dont 114.000 ha en grande hydraulique et 54.000 ha irrigués par pompage privé.

Cette réunion, tenue en présence des membres du conseil d’administration de l’Office et des représentants des directions centrales, a été marquée par la présentation des réalisations techniques et financières de l’exercice 2017 ainsi que l’état d’avancement des principaux programmes de l’année 2018.