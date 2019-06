Oriental: des subventions pour lutter contre le retard des pluies

Partager

10 Millions DH pour l’achat de 1 460.000 Qx d’orge subventionné pour atténuer les effets du retard des pluies de la campagne 2018-2019 dans la Région de l’Oriental.

La campagne agricole 2018-2019 s’est caractérisée par des conditions climatiques difficiles dans l’ensemble de la région de l’Oriental avec une pluviométrie faible, soit une baisse de 44% par rapport à la campagne précédente à la même date. Près deux tiers des précipitations ont eu lieu durant les trois mois de démarrage avec des précipitations importantes engendrant une baisse des productions pastorales et fourragères ainsi qu’une insuffisance des productions céréalières et résidus.

Pour atténuer les effets de ce déficit pluviométrique qu’a connu la campagne agricole 2018-2019, le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a prévu un programme régional de lutte contre les effets du retard des pluies dont la sauvegarde du cheptel est sa première priorité. L’opération de distribution de l’orge subventionnée est une des principales opérations de la composante sauvegarde du cheptel, elle vise l’approvisionnement des éleveurs en quantité suffisante d’orge et aussi la stabilisation des prix à des niveaux accessibles aux éleveurs.

Le programme de l’année 2019, prévoit la distribution de 146.000 qx d’orge subventionné au profit des éleveurs de toutes les provinces. L’enveloppe budgétaire réservée à cette opération est de 10 Millions de DH. Les frais de transport de la quantité d’orge achetée par les éleveurs vers les zones lointaines et enclavées sont à la charge totale du Ministère.

Egalement, et dans le cadre du programme normal de sauvegarde du cheptel au titre de l’année 2018, 18.4 Millions de Dh a été réservé pour l’achat et la distribution de près de 240.000 qx d’orge. Il faut signaler que jusqu’au 27/6/2019, la quantité d’orge distribuée dans le cadre de ce programme est de 226.500 qx au profit de 52.200 éleveurs de toute la région.

Aussi, dans le cadre du programme de lutte contre la vague du froid au titre de la campagne 2018-2019 et qui a touché les provinces de Figuig, Taourirt, Guercif et Jerada, une enveloppe budgétaire de plus de 8.2 Millions de DH a été réservée pour l’achat et la distribution d’une quantité de plus de 105.400 quintaux d’orge. A fin juin 2019, plus de 89.100 qx est distribué au profit de plus de 13.520 éleveurs.

En outre, et en plus de l’orge, le Ministère a réservé un montant d’1 million de DH pour le transport des aliments pour bétail autre que la paille, le foin et le son de production locale. Aussi, La Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental apportera l’assistance nécessaire aux éleveurs pour réussir ce programme.