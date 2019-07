Oriental : Le Salon régional des produits du terroir ouvre ses portes

Partager

tweet



C’est un rendez-vous pour les professionnels, chercheurs et institutions concernées pour échanger autour de thématiques se rapportant au progrès technique et technologique en matière de production et de valorisation des produits de terroir.

La 6ème édition du Salon agricole régional des produits du terroir de l’Oriental s’est ouverte, samedi dans la soirée à Saïdia, l’une des meilleures destinations de vacances d’été au Maroc, sous le signe « Les produits du terroir, un levier de l’emploi et du développement inclusif ».

La cérémonie d’ouverture de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 4 août prochain, s’est déroulée en présence notamment du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, et de responsables et acteurs du secteur agricole au niveau régional.

Placée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, cette manifestation est organisée par la Chambre régionale d’Agriculture en partenariat avec la Direction régionale de l’Agriculture, la Direction régionale du conseil agricole et la Direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Pour ces initiateurs, cette grand-messe des cultivateurs et commerçants des produits du terroir s’inscrit dans le cadre de la continuation des efforts consentis pour concrétiser les objectifs de l’agriculture solidaire du Plan Agricole Régional.

Il s’agit principalement de l’accompagnement, la consolidation et le renforcement des organisations professionnelles, ainsi que de la valorisation des potentialités régionales par une intégration solide de la commercialisation des produits du terroir dans le tissu de l’économie régionale.

Ainsi, ce Salon régional, destiné à faire connaitre et promouvoir les produits du terroir de la région, constitue une plateforme de promotion et de développement de cette richesse et de ces potentialités et un rendez-vous pour les professionnels, chercheurs et institutions concernées pour échanger autour de thématiques se rapportant au progrès technique et technologique en matière de production et de valorisation des produits de terroir.

Cette initiative offre aux visiteurs de la ville de Saïdia, qui sont d’ailleurs nombreux pendant cette période estivale, l’occasion de découvrir la typicité et l’authenticité de la production agricole régionale et nationale qui demeure fortement soutenue par une agriculture solidaire respectueuse de l’environnement et imprégnée des valeurs socioculturelles.

Le chapiteau du Salon s’étale sur une superficie de plus de 2.000 m² avec une participation de près de 100 coopératives et 200 exposants et exposantes.

Plus de 17 produits de la région de l’Oriental mais aussi d’autres régions du Royaume y sont exposés (miel, huile d’olive, olive de table, amandes, dattes, cumin, Plantes aromatiques et médicinales (PAM), couscous et dérivés, argan, épices, safran, …), et les organisateurs tablent sur plus de 20.000 visiteurs lors de cette édition.

En plus de l’espace d’exposition, il a été procédé à l’aménagement d’un espace de 150 m2 consacré à l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) qui a la mission de prodiguer un conseil agricole pertinent au profit des professionnels ainsi qu’une expertise au bénéfice des jeunes entrepreneurs souhaitant investir dans le secteur agricole.