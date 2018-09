Partager

tweet





Comment s’organise le secteur des fruits et légumes au Maroc?

Afin d’assurer une meilleure organisation du secteur des fruits et légumes au Maroc, plusieurs organismes ont été mis en place à cet effet.

Le secteur des fruits et légumes se compose principalement des producteurs, des conditionneurs et des exportateurs de ces denrées.

La Fédération Interprofessionnelle Marocaine de production et d’exportation des Fruits et Légumes (FIFEL), regroupe un ensemble d’associations représentant plusieurs collèges.

Pour ce qui est de la production, on trouve quatre principales associations qui sont: l’APEFEL : Association Marocaine de Producteur et Producteur Exportateurs des Fruits et Légumes; l’ASPEM : Association des Producteurs Exportateurs de Maraîchage et Primeurs du Maroc ; la PPM : Association des Producteurs de Pomme de Terre au Maroc ; l’APEO : Association Marocaine de Producteurs Exportateurs d’Oignon.

En outre, l’Association Marocaine des Conditionneurs Maraîchers (AMCOM) s’occupe du conditionnement, de l’exportation et de la commercialisation des fruits et légumes produits.

Le domaine d’intervention de la FIFEL concerne la dimension régionale, transversale, sectorielle et internationale de la filière. Elle travaille pour assurer le développement économique de la filière, la pérennisation des associations et du maintien de la main d’œuvre ainsi que la promotion et la lutte contre l’exode rurale.

Le Contrat Programme pour la filière des fruits et légumes s’articule autour de deux conventions. La première portant sur l’appui à la mise à niveau de la profession maraîchère de primeurs et la deuxième sur le renforcement de la recherche appliquée de l’encadrement technique des producteurs dans le domaine des cultures maraîchères.