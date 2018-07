Rude concurrence entre les oranges du Maroc et d’Egypte avec l’Espagne

Partager

L’Espagne augmente ses exportations d’oranges hors de l’UE malgré la concurrence.

La plus grande offre d’oranges en Espagne et la concurrence la plus agressive provient du Maroc et surtout de l’Egypte, en raison de la dépréciation de la livre égyptienne par rapport à l’euro et au dollar.

Pendant la majeure partie de la saison d’oranges (janvier-février à avril-juin), une part importante de la variété Navel a subi un écart considérable entre les prix payés à l’origine et les prix de détail payés en Europe.

En Espagne, la réduction considérable du volume d’oranges récoltées attendue pour la saison actuelle n’a pas pesé sur les volumes d’exportation totaux. En effet, au 31 avril, les ventes à l’étranger de cet agrume se sont élevées à 1,27 million de tonnes, contre 1,34 million de tonnes à la même date de l’année précédente. Cette légère baisse de 5,2% contraste avec les prévisions publiées en octobre, qui prévoyaient une baisse significative, allant jusqu’à 11%, de la production nationale d’oranges.

Au 17 juin, le volume total exporté vers les pays tiers était encore plus important que l’année précédente. 159 182 tonnes d’oranges ont été exportées cette année, contre 132 533 tonnes lors de la campagne précédente.

De manière générale, l’offre d’oranges dans l’UE a été stable, ainsi que sur ses principaux marchés, l’Allemagne et la France, où les résultats ont même été légèrement meilleurs. Cependant, les ventes se sont détériorées au Royaume-Uni .

Les prévisions émises à l’été 2017, avant l’annonce officielle des récoltes, sur la prétendue baisse de la récolte, ont façonné le marché des premières oranges de la saison, les Navelinas. Les acheteurs européens ont prolongé la campagne des Valencias de l’hémisphère sud. Pendant de nombreuses semaines, cela a eu un impact sur la demande d’oranges espagnoles.

Avec Freshplaza