L’ONSSA présent à la 5 ème édition du Salon Halieutis

L’ONSSA participe à la 5 ème édition d’Halieutis 2019.

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits (ONSSA) a pris part à la 5 ème édition du salon Halieutis placée sous le thème des « nouvelles technologies dans la pêche : pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue ».

Cette édition a été inaugurée par Monsieur le Ministre de l’agriculture et de la pêche maritime du Développement rural et des eaux et forêts.

L’ONSSA a pris part à cette manifestation par sa présence au niveau de 3 pôles du pavillon institutionnel mis en place par le Département de la pêche maritime; à savoir le « Pôle COMPETITIVITE », le « Pôle PERFORMANCE » et le « Pôle DURABILITE ».

Présent depuis la première édition du salon en janvier 2011, cet événement représente pour l’ONSSA une opportunité d’échanges aussi bien avec les professionnels que les consommateurs en présentant les différentes phases du contrôle des produits de la pêche de l’amont à l’aval.