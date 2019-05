ONSSA : Des taux élevés de résidus de pesticides sur la menthe

Partager

L’Office s’appuie sur les résultats des analyses des échantillons prélevés sur des parcelles de production et au niveau des marchés de gros.

Des courriers envoyés par les directeurs régionaux de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires de Souss-Massa et Tétouan-Tanger-Al Hoceima aux walis annoncent que la menthe marocaine destinée à la consommation « constitue un risque imminent sur la santé du consommateur ».

Dans le cadre de leur mission de contrôle et de surveillance, la Direction Régionale de l’ONSSA de Souss-Massa et celle de Tétouan-Tanger-Al Hoceima ont mis en place, en 2019, un Plan de Contrôle et un Plan de Surveillance des résidus de pesticides sur la menthe au niveau des parcelles de production et au niveau de la distribution (Marché de Gros), suivi de journées de sensibilisation organisées au profit des producteurs de la menthe au niveau de la région de Souss Massa.

Par ailleurs, les résultats d’analyse des échantillons prélevés dans le cadre de ces plans ont montré, au niveau national, des taux de non-conformités très élevés, dues soit à l’utilisation, par les producteurs, des produits chimiques non homologués ou à des taux de résidus élevés des produits homologués. Devant cette situation alarmante, une série de mesures seront mises en place par les services de l’ONSSA.

A titre d’exemple, la Direction régionale de l’Onssa de Tétouan-Tanger-Al Hoceima procèdera à des prélèvements chez 5 producteurs dans les provinces de Larache et Fahs-Anjra. Les producteurs utilisant des produits non homologués seront sanctionnés. La direction procèdera également à l’arrache et à l’enfouissement des menthes infectées, indique media24.com.