Olivier : une superficie de 150.000 ha à Taounate

Taounate : la superficie plantée en Olivier représente 83% des arbres fruitiers de la province.

L’olivier constitue l’une des principales espèces fruitières cultivées dans la province de Taounate. La superficie plantée s’élève à 150. 000 hectares, soit 83% des arbres fruitiers de la province.

Selon les dernières estimations de la direction provinciale de l’agriculture (DPA) à Taounate , cette superficie génère une production moyenne annuelle de 200 000 tonnes d’olives, soit une productivité de 15 quintaux/ha en zone bour et 30 quintaux/ha en zone irriguée.

La province de Taounate compte 3 000 unités traditionnelles de trituration d’olives, 27 unités semi-modernes et 55 autres modernes, outre une unité de production des huiles de tables.

Ces dernières années, une grande importance a été accordée à la culture de l’olivier dans le cadre du plan Maroc Vert et du programme MCA (Millenium Challenge Account). Environ 27.000 ha ont ainsi été plantés entre 2008 et 2017, outre la création et l’équipement de trois unités de trituration au profit des GIE, avec une capacité entre 60 et 80 tonnes par jour.